Koroonapiir Soome-Rootsi kaksiklinnas sunnib sõpru jutlema üle metalltara

«Sõja ajal oli ka lihtsam piiri ületada,» leiab Haparanda kohalik poliitik Sven Tornberg. Botnia lahe põhjatipus Rootsis asuv Haparanda ja Soome pool piiri kohe selle vastas asuv Tornio on aja jooksul kasvanud sisuliselt üheks linnaks, kuid kahe riigi erinev koroonaviirusega võitlemise taktika tähendab, et nüüd jookseb keset asulat metalltõke ja piiri valvavad sõjaväelased, kasutusel on helikopter ja droonid.