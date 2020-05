Putin keelas Venemaa sõjaväelastel nutiseadmete kaasaskandmise

Möödunud aastal võeti vastu sarnane seadus, millega keelati sõjaväelastel kaasas kanda nutividinaid, millel on kaamera või millel on olemas internetiühendus. Viimastel aastatel on Venemaa sõdurite poolt hooletult internetti postitatud pildid ja videod paljastanud teavet vägede liikumise ja varustuse kohta.

Mõnede fotode ja videote abil on ära tõestatud muu hulgas Venemaa vägede viibimine Ida-Ukrainas, kus Venemaa üksused ja nende toetusel tegutsevad mässulised on kuus aastat Ukraina valitsusvägedega konfliktis olnud. Venemaa eitab oma vägede kohalolekut Donbassis, kuigi see on korduvalt tõestust leidnud.