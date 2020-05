Gruusia ei pikenda eriolukorda 22. maist kaugemale

«Eriolukord kuulutati välja 21. märtsil, mille järel eriolukorda üks kord pikendati, ja me otsustasime täna, et valitsus ei palu parlamendil pikendada eriolukorda 22. maist kaugemale,» ütles Gahharia, tutvustades kriisivastast plaani hariduse valdkonnas.

«Mõned piirangud, mis on epidemioloogide hinnangul vajalikud, peavad jääma paika. Et see saaks juhtuda, pöördume parlamendi poole, et alustada seadusmuudatuste arutamist, mis võimaldavad hallata epideemiat ja riske ilma eriolukorda välja kuulutatamata,» sõnas Gahharia.