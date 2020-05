Saksamaa tänavad täitusid koroonapiirangute vastastest

Protestid, mis said alguse vaid käputäie inimeste kogunemistest, kus tauniti avaliku elu piiranguid koroonaviiruse leviku tõkestamiseks, on viimastel nädalatel toonud Saksamaa suuremates linnades meelt avaldama sootuks suuremaid rahvahulki.

«Koroona on võlts», väitis üks plakat Stuttgardis, «Isolatsioon, maskid, jälgimine, vaktsiin – see ei lähe mitte», seisis teisel.

Hoogu koguvad meeleavaldused on toonud taas meelde rände- ja islamivastase liikumise PEGIDA väljaastumised Euroopa põgenikelaine harjal 2015. aastal ning pannud küsima, kas praegune tugev toetus Merkelile seoses tema viirusevastaste sammudega on haihtumas.

Need arengud on šokeerinud poliitilist eliiti ning Merkel on oma paremtsentristliku CDU partei juhte väidetavalt hoiatanud murettegeva suundumuse eest, millel on mõningaid Venemaa desinformatsioonikampaaniate tunnuseid.