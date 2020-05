Uus-Meremaad raputanud maavärin ei suutnud kõigutada peaministri intervjuud

Pealinnas Wellingtonis oli maavärinat tunda just siis, kui peaminister Ardern andis parlamendihoones hommikutelevisioonile intervjuud.

«Meil on siin just veidi maavärinat, Ryan,» ütles Ardern AM Show saatejuhile Ryan Bridge'ile, kes oli Aucklandis. «Üsna korralik maavärin, kui sa nägid asju minu selja taga liikumas.»