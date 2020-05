USA endist merejalaväelast ähvardab Venemaal 18-aastane vanglakaristus

Protsess on pingestanud Moskva suhteid Washingtoniga ja põhjustanud spekulatsioone võimaliku vangide vahetuse üle.

50-aastane Whelan, kellel on ka Iiri, Briti ja Kanada kodakondsus, vahistati Moskvas 2018. aasta detsembris riigisaladuste väidetava vastuvõtmise eest.

Whelani sõnul sõitis ta Venemaale pulma ja lavastati süüdi, kui ta võttis tuttavalt vastu mälupulga, arvates, et sellel on puhkusefotod. Spionaažis süüdimõistmisel võib Whelanit oodata kuni 20-aastane vangistus.

«Õiglases süsteemis mõistetaks Paul tõendite puudumisel õigeks,» ütles Whelani vend David enne istungit tehtud avalduses. «Kuid me pelgame ebaõiglast süüdimõistmist ning loodame ainult, et karistus jääb skaala kergemasse otsa.»

Ühendriigid on Whelani kinnipidamise hukka mõistnud öeldes, et tõendid tema vastu ei ole piisavad.

Whelan, kes kinnipidamise ajal oli USA autoosade tarnija julgeolekujuht, taotles mullu nii protsessi prokuröri kui ka kohtuniku eemaldamist. Ta kinnitas, et tema esitatud tõendeid on eiratud ning kohus on prokuratuuri ja julgeolekuasutuste kasuks kallutatud.