Prantsusmaal suri ööpäevaga koroonaviirusesse 83 inimest

Pandeemia algusest on riigis koroonaviiruse läbi elu jätnud 28 530 inimest.

President Emmanuel Macron hoiatas esmaspäeval, et pandeemia pole veel kaugeltki läbi, kuigi surmajuhtumite ja nakatumiste arv on vähenemas.

Baarid, restoranid ja avalikud pargid on veel suletud.

Prantsusmaa isikuandmete kaitse asutus andis teisipäeval rohelise tule valitsuse toel arendatud mobiilirakendusele, mis annab kasutajatele märku, kui nad on kokku puutunud nakatunud isikuga.

Rakenduse StopCovid kasutamine on vabatahtlik ning see jälgib kasutajaid, kes on kahenädalase perioodi jooksul teistega kontaktis olnud. Kui keegi neist nakatub, annab ta sellest rakendusele teada, mis omakorda teavitab teisi.