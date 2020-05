Trump ähvardas sotsiaalmeedia sulgeda

Twitteri hambusse jäid säutsud, milles Trump väitis, et posti teel hääletamine võib viia valimispettusteni ja novembrikuiste valimiste võltsimiseni, vahendab AFP.

Trumpi säutsude all jagas Twitter linki «Kontrolli fakte posti teel hääletamise kohta».

Vastuseks sellele kirjutas Trump: «Vabariiklased tunnevad, et sotsiaalmeediaplatvormid vaigistavad totaalselt konservatiivseid hääli. Me reguleerime tugevalt või sulgeme need, enne kui lubame sel juhtuda.»