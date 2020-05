ÜRO peaassamblee kiitis pandeemia ajaks heaks uue hääletusprotseduuri

Selle asemel, et koguneda ÜRO peakorteris asuvas hiiglaslikus hobuserauakujulises saalis, käivad 193 ÜRO liikmesriigi saadikud kordamööda salajasel hääletusel selleks määratud kohas.

Uue protseduuri kohaselt saadab peaassamblee president kõigile liikmesriikidele kirja vähemalt kümme tööpäeva enne mõlema valimise salajase hääletuse esimest vooru, et neid teavitada kuupäevast ja kohast, kus hääletada saab, ning muust vajalikust infost.

Julgeolekunõukogu valimised pidid esialgse kava kohaselt toimuma 17. juunil, kuid pole teada, kas see kuupäev jääb pidama.

ÜRO peakorter on avatud elutähtsate töötajate jaoks, kuid peasekretär António Guterres käskis kõigil ÜRO töötajatel kuni 30. juunini töötada kodus.

ÜRO julgeolekunõukogul on viis alalist liiget - USA, Venemaa, Hiina, Suurbritannia ja Prantsusmaa - ning 10 vahetuvat liiget, kes valitakse peaassamblee poolt kaheks aastaks. Igal aastal valitakse viis riiki.

Julgeolekunõukogu on ÜRO kõige mõjukam organ ning seal koha saamine on paljude riikide jaoks kõigi saavutuste tipp, sest see annab neile tugeva hääle rahvusvahelistes rahu ja julgeolekut puudutavates küsimustes.