USA otsus end WHOst taandada tõi kaasa rahvusvahelise kriitika

EL ärgitas Washingtoni muutma oma otsust lõpetada WHO rahastamine seoses Covid-19 pandeemiaga, mis on nõudnud enam kui 366 000 inimelu ja laastanud maailmamajandust.

«Praegu on aeg suuremaks koostööks ja ühisteks lahendusteks,» teatas avalduses Euroopa Liit. «Samme, mis nõrgestavad rahvusvahelisi tulemusi, peab vältima.»

Trump peatas WHO rahastamise algselt eelmisel kuul, süüdistades organisatsiooni puudulikes sammudes viiruse leviku tõkestamisel ning soosivas suhtumises Hiinasse, kus viirus esimest korda eelmise aasta lõpus tuvastati.

Reedel teatas USA WHO rahastamise lõpetamisest jäädavalt. Ühendriigid on olnud WHO suurim rahastaja, toetades organisatsiooni eelmisel aastal 400 miljoni dollariga.

Saksa tervishoiuminister Jens Spahn ütles, et Ühendriikide valitsuse otsus oli samm tagasi rahvusvahelises tervishoius.

Meditsiiniajakirja The Lancet toimetaja Richard Horton kirjutas, et USA sammu näol on tegemist «hullumeelsusega, mis on samal ajal ka hirmuäratav».

«USA valitsus on hakanud üksinda tegutsema humanitaar-hädaolukorra ajal.»

Rahvusvahelise tervishoiu õiguse professor USA Georgetowni Ülikoolis ja WHO kaastööline Lawrence Gostin seadis kahtluse alla Trumpi volitused organisatsioonist väljaastumiseks. Gostini sõnul oli tegemist «ebaseadusliku, hoolimatu ja ohtliku» otsusega.