ÜK teadlased hoiatavad piirangute leevendamisega kiirustamise eest

Epidemioloog professor John Edmunds ütles, et meetmete leevendamine on «poliitiline otsus».

Nõunik Jeremy Farrar hoiatas Twitteris, et ÜK valitsus on ajastanud oma sammu valesti.

Minister Oliver Dowden sõnas, et «ettevaatlikkusele üles kutsumine on absoluutselt õige». Ta rõhutas samas, et nõunike grupp koosneb enam kui 50 teadlasest, kellel kõigil on oma nägemus. «Valitsus arvestab (kõigi) SAGE-i (liikmete) kollektiivse vaatega,» sõnas ta.