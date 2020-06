Obama pöördus videos noorte mustanahaliste meeste ja naiste poole, kes tema sõnul on kogenud liiga tihti liiga palju vägivalda.

«Liiga sageli on osa sellest vägivallast tulnud inimestelt, kes peaksid teid teenima ja kaitsma,» ütles Obama. «Ma tahan, et te teaksite: te olete tähtsad. Ma tahan, et te teaksite: teie elud loevad, teie unistused loevad. Ning kui ma lähen koju ja vaatan oma tütardele Sashale ja Maliale otsa, vaatan oma venna- ja õelastele otsa, näen ma piiritut potentsiaali, mis väärib võimalust õitseda ja areneda.»