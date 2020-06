CNN: uute Covid-19 juhtumite arv on maailmas kiiresti tõusmas

Viimase seitsme päeva jooksul on keskmine ööpäevane uute nakkusjuhtumite arv olnud rohkem kui 100 000.

CNNi analüüs põhineb Johns Hopkinsi ülikooli andmetel. CNNi sõnul võib nakkuste kasvu põhjuseks olla osaliselt ka testimise suurenemine, kuid sellegipoolest on riike, kus pelgalt testimisest tegelikust olukorrast ülevaate saamiseks ei piisa.

Johns Hopkinsi andmetel on kogu maailmas üle 6 760 000 nakatunu.

Kuid olukord pole kõikjal maailmas sarnane. Euroopas on mitu viirusest tugevalt räsitud riiki alustanud tasahaaval üleminekut pandeemiajärgsesse normaalsusesse ning on avanud turismisektori päästmiseks vähemalt osaliselt suvehooaja.

ELi arvates võiks väljastpoolt ühendust tulijatele avada piirid juunis ning osa riike on juba avatud turistidele Euroopast.

Samas on Ladina-Ameerikas viirusega seotud näitajad väga nukrad. Brasiilias on juba üle 35 000 koroonasurma, mis teeb 165 surmajuhtumit miljoni elaniku kohta. Ka Mehhikos, Peruus, Ecuadoris ja Tšiilis on arvud järsul tõusuteel.