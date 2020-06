Põhja-Korea lasi õhku kontaktbüroo Lõunaga

«Kontaktbüroo jõuline hävitamine Põhja-Korea poolt on sümboolne hoop kahe Korea vahelisele leppimisele ja koostööle,» ütles Soulis asuva Ewha ülikooli professor Leif-Eric Easley BBC-le. «On raske näha, kuidas selline käitumine aitab Kimi režiimil saada maailmalt seda, mida see saada soovib, aga on selge, et selliseid pilte kasutatakse siseriiklikus propagandas.»