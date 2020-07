Leht: Rootsi vanadekodus anti koroonasse nakatunutele hapniku asemel morfiini

Otsused eakale haigele morfiini andmisest tehti Aspineni sõnul tihti ilma patsienti ennast nägemata ja läbi vaatamata. Ta selgitas, et koroonaviiruse ajal võeti süsteemse abinõuna kasutusse rahustitest ja valuvaigistitest koosnev raviskeem, mida varasemalt kasutati surevate patsientide viimaste hetkede kergendamiseks. Ravimite hulka kuuluvad näiteks morfiin ja midasolaam.

Hooldekodud kipuvad keskenduma seisukohale, et koroonaviirusesse nakatunud eakas on surmavalt haige, millega Aspinen ei nõustu: «Vanus ei ole haigus. Eakad oleksid pidanud saama võimaluse ellujäämiseks,» kommenteeris ta.

Koroonaviirus mõjutab enim kopse, mille tegevust morfiin Aspineni sõnul pärssida võib. «Morfiin raskendab hingamist. Ma olen seda ise näinud. Ma olen andnud patsiendile talle kirjutatud morfiini ja tema surm on kiiremini saabunud,» selgitas ta.

Rootsi sotsiaal- ja tervishoiu ameti juht Thomas Lindéni sõnul pole eakad abita ja ravita jäänud. Tema sõnul ei saa rahustitest ja tugevatest valuvaigistitest koosneva raviskeemi koostamist ravist loobumisega võrrelda ja patsiendi läbivaatuseks vajadust alati polegi: «Reegel on, et kui arst on patsiendiga varasemalt tutvunud, võidakse otsus palliatiivsest ravist teha telefoni teel,» ütles ta.