Prantsusmaa lükkab proteste põhjustanud pensionireformi edasi

Peaminister Jean Castex teatas reedel pärast kohtumist ametiühingutega, et pensionireform pannakse vähemalt aasta lõpuni ootele. Ta lisas, et valitsus kavatseb lähikuudel reformikava üksikasju veel läbi rääkida ega tõtta seda suvel peale suruma.

Kava on esile kutsunud ametiühingute streike ja meeleavaldusi. Peljatakse, et muutused sunnivad inimesi vähema raha eest kauem töötama. President Emmanuel Macron on osutanud, et 42-st eri režiimist koosnev riiklik pensionisüsteem luleb muuta ausamaks.