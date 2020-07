Poola välistab EL-i raha sidumise õigusriigi põhimõtetega

Mitmed põhjamaad ja Holland on aga nõudnud, et riigid nagu Poola ja Ungari peaksid eelarvest raha saamiseks vastama EL-i nõuetele sõnavabaduse ja kohtusüsteemi iseseisvuse osas.

«Selleks, et kompromiss oleks Poolale vastuvõetav, peame saama selle, mida algusest peale palunud oleme: ei mingit otsustusõigust EL-i organitele ega institutsioonidele õigusriigi osas,» ütles Mateusz Morawiecki Poola ajakirjandusele Brüsselis.

Sarnaselt Ungarile on ka Poolat EL-i väärtuste õõnestamise eest häbiposti pandud.

Euroopa Komisjon on viimastel aastatel algatanud Budapesti ja Varssavi suhtes mitmeid rikkumismenetlusi, et sundida neid õigusriigi põhimõtteid rakendama, kuid need püüdlused pole vilja kandnud.