Koroonapiiranguid trotsiv Brasiilia president teatas negatiivsest koroonatestist

«Tere hommikust kõigile!» kirjutas Bolsonaro oma Facebooki kontol, andes teada, et test oli negatiivne.

Kolm sel nädalal avaldatud arvamusküsitlust kinnitavad aga, et «troopiliseks Trumpiks» kutsutud Bolsonaro võidaks hoolimata oma vastuolulisest tegutsemisest viirusekriisis ka nüüd valimised.

Brasiilia on COVID-19 leviku osas nii juhtude kui surmade arvult USA järel maailmas teisel kohal. Seni on registreeritud 2,3 miljonit nakkusjuhtu ning üle 84 000 inimese on surnud.