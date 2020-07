Koroonanakkuste arv maailmas tõusis üle 16 miljoni

Kokku on maailmas tuvastatud 16 050 223 koroonaviirusse nakatumist.

Juhtumitest 4,17 miljonit on Ühendriikides, kus on surnud 645 184 haigestunut. Ladina-Ameerikas ja Kariibil on juhtumeid 4,32 miljonit ja surnuid 182 501.