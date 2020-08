Brasiilia äärmuslased takistasid kümneaastast vägistamisohvrit abordi tegemisel

Väikesest São Mateuse linnast pärit tüdruk sattus 7. augustil haiglasse, sest kurtis kõhuvalu üle. Arstid tuvastasid, et tüdruk ootab last.

Laps rääkis politseile, et tema onu on teda vägistanud alates ajast, mil ta oli kuueaastane, aga ta on kartnud sellest kellelgi rääkida. 33-aastast vägistamises süüdistatavat onu pole suudetud tabada, teatas The Guardian. Tüdruk väljendas soovi rasedus katkestada.