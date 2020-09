Euroopa Liidu välispoliitikajuht ajas Ukraina ja Valgevene segamini, kuid kinnitas, et EL ei pea Lukašenkat seaduslikuks presidendiks

«Meie jaoks on täiesti silmnähtav: arvame, et 9. augustil toimunud valimisi võltsiti. Seepärast ei ole Lukašenka meie jaoks Ukraina seaduslik president,» ütles Borrell sissejuhatuseks.

Sellele järgnenud pausi ajal ütlesid saadikud talle ette, et ta peaks kõnelema Valgevenest.

«Oh, vabandage, Valgevene,» parandas end Borrell, ja jätkas: «Millest ma küll mõtlesin? Vabandage väga. Ma hindan selle parlamendi toetust ja hoiatust, et ma tegin vea... Me ei tunnusta Lukašenkat Valgevene seadusliku presidendina,» ütles Borrell.

Borrell tõi ühtlasi välja tuhandete rahumeelsete meeleavaldajate vahistamise protestide ajal. Borrelli kinnitusel on ühtlasi tõendeid sadade inimeste piinamistest.

Valgenes on pärast presidendivalimisi toimunud mitmeid Lukašenka valitsuse vastaseid massimeeleavaldusi, kus julgeolekujõud on kasutanud protestijate vastu meetmeid, mis on pälvinud rahvusvahelise üldsuse hukkamõistu.