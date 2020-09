Lätis tapeti tuntud advokaat Pāvels Rebenoks

Korrakaitse andmeil pandi tapmine toime ööl vastu pühapäeva advokaadi kodus. Intsidendiga seoses on algatatud juurdlus, milleks on hetkel eraldatud suured vahendid, uuritakse mitmeid võimalikke versioone.

Politsei kõneisik ütles, et juhtumiga on seotud veel üks kannatanu.

Rebenoksiga laupäeval kohtunud advokaat Mārtiņš Krieķis kinnitas BNS-ile, et Rebenoks on langenud mõrva ohvriks. «Ma võin kinnitada, et see oli mõrv, see toimus öösel ja selleks kasutati füüsilist jõudu,» ütles Krieķis.

Tema sõnul oli tegemist poliitiliselt motiveeritud tapmisega. «Seega... ma ei usu, et see oli röövmõrv. See oli ettekavatsetud mõrv,» ütles Krieķis, kelle kodust Rebenoks laupäeval öösel lahkus.

Krieķis ütles BNS-ile, et talle on teada, kes on kannatada saanud iksik, kuid ta ei pea vajalikuks tema nime avalikustada. Advokaadi sõnul viibis see inimene tapmise ajal Rebenoksi kodus. Samuti on teada, et Rebenoksi kodus oli kolm maskides isikut.

Krieķis ütles oma Twitteri kontol, et paneb välja 20 000 euro suuruse preemia info eest, mis viib tapja leidmiseni.

Rebenoks sai 2003. aastal peaminister Einars Repše mittealaliseks nõunikuks laevanduse ja sadamate küsimustes. Hiljem määrati ta rahandusministri nõunikuks Ventspilsi sadama küsimustes. Sel ajal kinnitas valitsus Rebenoksi Ventspilsi sadama juhatuse liikmeks rahandusministeeriumi esindajana, kuid 2004. aasta märtsis vabastas valitsus ta sellest ametist.

2018. aasta septembrist 2019. aasta aprillini oli Rebenoks firma Olainfarm nõukogu esimees, 2019. aasta veebruaris sai ta aga Riia vabasadama juhatuse liikmeks. 2019. aasta juunist juulini oli Rebenoks Latvenergo nõukogu esimees.

2019. aasta veebruarist oli Rebenoks endise majandusministri Ralf Nemiro mittealaline nõunik.

Selle aasta veebruarist valiti Rebenoks Riia vabasadama juhatuse esimehe asetäitjaks, kuid teatas aprillis, et lahkub sellest ametist säilitamaks oma staatust advokaadina.