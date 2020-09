Põhjala vaade ⟩ Taani 2021. aasta riigieelarve – kõike muud kui tavaline

Taani 2021. aasta riigieelarvekava kannab tugevat koroonaviiruse pitserit. Pildil käsi desinfintseeriv Taani peaminister Mette Frederiksen peab nägema vaeva, et täita talle mullu valimisvõidu toonud lubadusi.

Taani iga-aastane riigieelarve on umbes 700 miljardit krooni ehk 94 miljardit eurot. Sarnaselt Eestiga on suurem osa kulutustest püsivad – tervishoid, koolid, kaitsekulud, sotsiaalhoolekanne jms – ning valitsus ja parlament räägivad läbi vaid väikese osa eelarvest. Tavaliselt. Taani järgmise aasta riigieelarve on aga kõike muud kui tavaline.