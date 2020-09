Antikehade uuring: Indias on üle 60 miljoni COVID-19 nakatunu

Ametlikel andmetel on 1,3 miljardi elanikuga Indias nakatunuid üle 6,1 miljoni. See on maailmas suuruselt teine nakkusjuhtumite arv USA järel.

Kuid viimase seroloogilise uuringu kohaselt võib tegelik näitaja olla oluliselt suurem. Uuringus testitakse teatud antikehade arvu, et hinnata elanikkonna proportsiooni, kes viiruse läbi on põdenud.

«Peamine järeldus seroloogilisest uuringust on see, et üks 15 inimesest, kes on vanem kui kümme eluaastat, oli augustiks nakatunud SARS-CoV-2-ga,» lausus India meditsiiniuuringute nõukogu (ICMR) peadirektor Balram Bhargava tervishoiuministeeriumi pressikonverentsil.

Vereproovid võeti vahemikus augusti keskpaigast septembri keskpaigani enam kui 29 000 inimeselt India 21 osariigis ja territooriumil.

Uued arvud on märksa suuremad võrreldes varasemate seroloogiliste uuringute tulemustega, mis näitasid, et umbes 0,73 India täiskasvanutest, ehk umbes kuus miljonit inimest, olid maiks viirusega nakatunud.

Teiste antikehade uuringute andmetel, mis viidi läbi pealinnas New Delhis ja äripealinnas Mumbais, on nakatunute arv ametlikest numbritest suurem.

Kuid teadlased hoiatavad, et antikehade testidesse peaks suhtuma ettevaatusega, sest need kajastavad ka teisi koroonaviirusi, mitte ainult seda, mis põhjustab COVID-19, haigust, mille tagajärjel on praeguseks maailmas surnud enam kui miljon inimest.