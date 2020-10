Madrid valmistub sulgemiseks ja logistiliseks õudusunenäoks

Reaalsuses on hetkel ainus Hispaania regioon, kus meetmed kehtima hakkavad, Madrid. Pealinna regiooni nakatumismäär on 730 juhtumit 100 000 inimese kohta. Mujal Hispaanias on see 300 nakatumist 100 000 elaniku kohta, mis on iseenesest juba Euroopa Liidu kõrgeim näitaja.