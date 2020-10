Kõrgõzstani president Sooronbaj Džeenbekov astus tagasi

Läbirääkimised presidendi tagasiastumise üle algasid eile pärast seda, kui uueks peaministriks kinnitati Sadõr Džaparov. Peaminister lubas saavutada Džeenbekovi tagasiastumise, sest «see on rahva nõudmine».

Presidendi pressiteenistus teatas veel eile, et Džeenbekov on valmis ametist lahkuma, kuid alles pärast uusi parlamendivalimisi, mis ei ole veel määratud, sest «praegu tooks see kaasa sündmuste ennustamatu arengu ja kahjustaks riiki».