EL ja Ühendkuningriik püüavad lahendada Brexiti-ummikut

Briti tööstuskonföderatsiooni (CBI) asejuht Josh Hordie ütles, et tööstus on silmitsi terve rea raskustega, alates kevadisest koroonaviiruse lainest ja nüüdsest teisest lainest kuni ebakindluseni Brexiti ümber.

Brexiti ettevalmistusi juhtiv minister Michael Gove ütles pühapäeval, et uks kõikehõlmava kaubandusleppeni jõudmiseks on praokil, kuid selleni jõudmiseks peab EL oma positsioone muutma. Peaminister Boris Johnson ütles läinud nädalal, et on valmis kõnelustest loobuma.