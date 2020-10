Trumpi ja Bideni viimane valimisväitlus oli esimesest vaoshoitum

Trump süüdistas Joe Bidenit selles, et Barack Obama administratsioon lubas Venemaal hõivata Ukrainalt Krimmi poolsaare. Ühtlasi väitis ta, et Biden on saanud venelastelt raha.

«Ma arvan, et sa võlgned selgituse Ameerika rahvale,» ütles Trump oma vastase korrumpeeritusele vihjates.

Biden eitas süüdistust kategooriliselt. «Ma pole kunagi oma elus saanud välisallikatest pennigi,» tõrjus ta.

Seejärel viis Trump jutu Bideni poja Hunter Bideni äritegevusele Ukrainas. Endine asepresident vastas, et tema poja äris ei ole midagi ebaeetilist olnud.

Sel korral olid kandidaatide mikrofonid vaigistatud ajaks, kui konkurent moderaatori küsimuse kahe minuti jooksul vastas. Vaba väitluse ajal olid mõlema mikrofonid sees.

Muutus tehti pärast seda, kui esimene debatt oli teineteisele lakkamatu vahelerääkimise tõttu kaootiline ja raskesti jälgitav.

Väitlus algas vaidlusega koroonaviiruse üle. Trump lubas vaktsiini juba lähinädalatel ja ütles sõjaväe olevat valmis seda kiiresti laiali jagama. President rääkis ka oma koroonakogemusest ja kiitis saadud ravimeid.

«Nad ütlevad, et olen nüüd immuunne. Kas see kestab kuid või kogu elu, seda ei tea veel keegi.»

Biden süüdistas Trumpi halvas toimetulekus pandeemiaga ja osutas 220 000 surmale Covid-19 tagajärjel. Tema sõnul peaks see välistama presidendi tagasivalimise.

«Igaüks, kes vastutab nii paljude surmade eest, ei peaks jääma Ameerika Ühendriikide presidendiks,» laus Biden. «Presidendil pole endiselt kõikehõlmavat plaani,» lisas ta.

Trump tõdes, et pandeemia ei olnud tema ega Bideni viga, vaid Hiina süü. Ühtlasi kiitis ta enda otsust, et sulges viirusepuhangu algusjärgus piiri Hiinale.

President osatas ka Bidenit selle eest, et too oli veetnud suurema osa pandeemia ajast kodus.

«Kõik ei saa end sulgeda keldrisse nagu Joe. Ta on kuskilt palju raha kokku ajanud. Mina ei saa presidendina nii teha, meeleldi sulgeksin end Valge Maja kaunisse tuppa, kuni see on möödas,» ütles Trump.

Moderaator päris Trumpilt tema kriitika kohta juhtiva nakkushaiguste eksperdi Anthony Fauci aadressil. Presidendi sõnul saavad nad hästi läbi, kuid Faucigi on teinud vigu.

«Anthony ütles, et ärge kandke maske. Ta ütles, et see kaob. Ta võib teha vigu,» lausus Trump. «Keegi ei teadnud, kui hulluks asi läheb.»

Vabariiklasest riigipea kiitis ka oma tegevust Põhja-Korea suunal, väites, et hoidis ära sõja, mis ohustanuks miljoneid elusid.

Trump märkis, et tema eelkäija Barack Obama oli talle öelnud, et peab Kim Jong-unist lähtuvat võimalikku ohtu üheks riigi suurimaks julgeolekumureks, hoiatades muu hulgas tuumasõja eest.

Biden ütles, et Trump legitimeeris kõrilõikaja, kohtudes ja arendades suhteid Kimiga. «Ta rääkis oma heast semust, kes on kõrilõikaja,» lausus Biden Põhja-Korea noore liidri kohta.