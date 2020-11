Etioopia peaminister: sõjalise tegevuse lõpp Tigrays on käeulatuses

Peaminister saatis sõjaväe ja õhujõud Tigraysse eelmisel nädalal osana kampaaniast piirkonna võimupartei vastu, mis on olnud juba mitu kuud Abiy valitsusega vastasseisus.

Eelmisel aastal Nobeli rahupreemia saanud Abiy väitel ründas Tigray Rahvavabastusrinne (TPLF) kaht föderaalvägede baasi, mida aga erakond eitab.

Tigray on olnud infosulus kogu sõjalise tegevuse ajal, mistõttu on raske hinnata vastaspoolte teateid kaotuste või selle kohta, kelle kontrolli all piirkond on.

Abiy ütles, et operatsioonid TPLF-i vastu kulgevad plaanipäraselt.

«Operatsioonid lõppevad niipea, kui see kuritegelik hunta on relvitustatud, legitiimne administratsioon on piirkonnas taastatud, tagaotsitavad kätte saadud ja kohtu ette toodud - kõik see on kiiresti jõudmas käeulatusse,» säutsus ta teisipäeval Twitteris.

Etioopia riigimeedia teatas täna, et valitsusväed on täielikult hõivanud lennuvälja riigi loodeosas Humera linnas, mis asub Sudaani ja Eritrea piiri lähedal.