Minskis hukkus hämaratel asjaoludel opositsionäär

Puhkenud kähmluses protestijate ja neid takistada püüdvate erariides miilitsate vahel tõugati pealtnägijate sõnul Ramani nii, et ta kukkus ja lõi pea ära, misjärel ta topiti miilitsa väikebussi ja toimetati minema.

Minski ja Magiljovi katoliku peapiiskopkonna meedia eest vastutav peavikaar abipiiskop Jurõi Kassabutski ütles, et 13. novembril peetakse Punases kirikus tema mälestuseks missa.

Minski neljandat kuud kestvad rahutused on selle surma tõttu ägenenud.

Valgevene miilits on kinni pidanud tuhandeid meeleavaldajaid, kes on teatanud piinamistest arestikambrites. Mitu inimest on protestide mahasurumisel hukkunud.