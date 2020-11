Venemaal ja Ukrainas lisandus taas rekordarv uusi koroonanakkuse juhtumeid

Venemaal tuvastati viimase ööpäevaga 22 702 inimese nakatumine koroonaviirusse, mis on uus rekord, teatas laupäeval kriisikeskus.

Kokku on Venemaa 85 regioonis tuvastatud 1 903 253 nakatunut, neist 32 834 on surnud.

Covid-19-st on tervenenud ja haiglast koju lastud 1 425 529 patsienti, neist 18 626 viimase 24 tunni jooksul, teatas kriisikeskus.

78 179 testist andis positiivse tulemuse 12 524, mis on kogu koroonapandeemia kõrgeim arv. Eelmine rekord – 11 787 koroonadiagnoosi – sündis neljapäeval. Nakkusjuhtude arv on novembri algusest saadik pidevalt kasvanud.

Tervishoiuminister ütles Facebookis, et haigestunute hulgas on 474 last ja 496 meditsiinitöötajat.