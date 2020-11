Austraalias Adelaide'is avastati uus koroonaviiruse kolle

Pühapäeval teatati neljast nakatunust, esmaspäeval kasvas viirusekolle 17 inimeseni. Tegu on suurima nakatunute arvuga alates aprillist.

«Meil muudkui tuleb masinast positiivseid tulemusi,» ütles tervishoiujuht Nicola Spurrier rahvusringhäälingule ABC.

Spurrieri sõnul on väga selge, et uus puhang on seotud hotelliga, mida kasutati välisriikidest naasnud reisijate karantiiniks. Üks nakatunud inimene on seal tööl.

«Me ei ole veel saanud genoomi, kuid ma olen absoluutselt kindel, et see on tulnud meditsiinihotellist,» lausus ta.

Osariigi ametnikud tegutsesid kiiresti puhangu ohjeldamiseks, andes sadadele inimestele korralduse eneseisolatsiooni jääda ning sulgedes seotud koolid ja ärid.

Lõuna-Austraalia tuvastas viimati Covid-19 kolde väljaspool piirikarantiini augustis, kui tervishoiuvõimud takistasid käputäie juhtude levimise samalaadsete meetmetega.

Nüüd aga kardetakse, et tegemist võib olla suurema puhanguga, kuna positiivse koroonaproovi on andnud üks vangivalvur ja mitu vanadekodu töötajat.

Uuest puhangust anti teada ajal, mil austraallased olid äsja hinganud kergendatult pärast koroonapandeemia teise laine murdmist Melbourne'is, mis sai samuti alguse karantiinihotellist.

Melbourne, kus viimastel kuudel registreeriti tuhandeid nakkusjuhtumeid ja mitusada Covid-19 surma, on olnud rohkem kui kaks nädalat ilma ühegi uue juhtumita.

Austraalia osariikide omavahelised piirid avatakse ilmselt peaaegu täielikult jõuludeks, kuid Adelaide'i juhtumid sundisid teisi osariike kehtestama koheselt piirangud kõigile, kes reisivad Lõuna-Austraaliast.