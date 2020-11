Etioopia süüdistab Tigray päritolu WHO juhti regiooni toetamises

«Ta on töötanud naaberriikides selle nimel, et sõda hukka mõista. Ta on töötanud nende relvastamise nimel,» ütles armeeülem Berhanu Jula pressikonverentsil.

Tedros ei ole jätnud midagi tegemata selleks, et aidata Tigray Rahvavabastusrinnet (TPLF), mis on Etioopia algatatud sõjaoperatsiooni peasihtmärk, ütles sõjaväelane.

«See tüüp on ise osa sellest meeskonnast,» ütles armeejuht Tedrose kohta, kes on endine Etioopia tervishoiuminister.

«Mida sa temalt ootad? Me ei eelda, et ta võtab Etioopia rahva poole ja mõistab nad (Tigray võitlejad) hukka,» ütles sõjaväelane.

Sõjaoperatsioon Tigrays kestab kolmandat nädalat. Abiy sõnul on see hädavajalik seaduse ja korra taastamiseks Etioopias. Relvakonflikt on nõudnud juba sadu inimelusid ja tuhanded on põgenenud üle piiri Sudaani.