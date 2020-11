Uurimus: koroonanakkus tekitab immuunsuse vähemalt kuueks kuuks

See järeldus tehti suuremahulise Covid-19 taasnakatumist käsitleva uuringu raames pärast tervishoiutöötajate tähelepanekuid, et see nähtus on üsna haruldane.

Üks uuringu autoritest, Oxfordi ülikooli professor David Eyre, nimetas avastust «väga heaks uudiseks». «Võime olla kindlad, et vähemalt lähitulevikus ei saa enamik koroonaviirusesse nakatunud inimesi seda uuesti,» lausus ta.

Uurimistöö autorid rõhutasid, et nad pole veel kogunud piisavalt infot, et hinnata taasnakatumist pärast kuue kuu möödumist. Uuringu lõppeesmärk on tuvastada, kui kaua kestab kaitse uuesti nakatumise eest.

Oxfordi ülikooli haiglate (OUH) nakkuste ennetamise ja konrtolli juht Katie Jeffery nimetas järeldust «põnevaks». See näitab, et «viirusega nakatumine pakub vähemalt lühiajalist kaitset uuesti nakatumise eest,» lisas ta.

USA biotehnoloogiaettevõte Moderna teatas sel nädalal, et üks vaktsiinikandidaatidest oli testimisel 95 protsendi ulatuses tõhus. Nädal varem olid USA ravimihiid Pfizer ja tema Saksa partner BioNTech teatanud sarnastest tulemustest.

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) tervitas uurimust, öeldes, et selle tulemused avardasid arusaamist koroonaviiruse kaitsest.

«Tunnustame teadlasi uuringu läbiviimise eest,» lausus Genfis ajakirjanikele WHO hädaolukordade juht Michael Ryan, selgitades, et uurimuse järeldused andsid «parimat infot». Ryan lisas, et töös välja toodud antikehade reaktsioon annab vaktsiinikandidaatidele «lootust pikemateks kaitseperioodideks».

Oxfordi uurimus taasnakatumise kohta põhines enam kui 12 180 Oxfordi ülikooli haigla tervishoiutöötaja pideval testimisel enam kui 30 nädala jooksul.

Uurimuses leiti, et ükski 1246 antikehaga töötajast ei saanud sümptomaatilist nakkust. Kolm antikehadega töötajat andsid positiivse viiruseproovi, kuid nende enesetunne oli hea ja sümptomeid neil ei tekkinud.

WHO teatas, et teeb koostööd 50 riigiga, mis viivad läbi uurimusi antikehade reaktsiooni kohta erinevates rühmades, nii elanikkonna kui tervishoiutöötajate hulgas.