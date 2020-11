Putin: meil on austus nii Trumpi kui ka Bideni vastu

Putin ütles pühapäeval, et Moskva ei ole pärast 3. novembril USA-s peetud presidendivalimisi kedagi õnnitlenud, kuna ootab ära sisepoliitilise vastasseisu lõppu selles riigis.

Ta lisas, et Venemaa on valmis tegema tööd iga USA presidendiga, keda usaldab ameerika rahvas.

Vene presidendi sõnul on kogu maailmale selge, et USA valimissüsteemis on probleeme. Seda, kas valimissüsteemis tuleb midagi muuta, peavad otsustama ameeriklased ise.