Peale viit aastat Vene õhuvägedes teenimist liitus Gabidullin 2015. aastal Wagneri eraarmeega. Eriti meeldis mehele rühmituse otsekohesus ja ausus. Gabidullini sõnul öeldi liitudes neile: «Teie saatuseks on sõda kohtades, kus meie riigil on huvid, valmistage ennast ette, et see võib teie jaoks lõppeda surmaga.»