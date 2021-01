Putin ja Merkel arutasid võimalikku ühist vaktsiinitootmist

«Arutati koostööd võitluses koroonaviiruse pandeemiaga, rõhuasetusega võimalikule väljavaatele ühiselt vaktsiine toota,» on öeldud Kremli avalduses, mille kohaselt jätkavad kahe riigi tervishoiuministeeriumid ja asjakohased ametkonnad selleteemalisi kontakte.

Kõne all oli ka Ida-Ukrainas jätkuva Kiievi ja venemeelsete separatistide konflikti lahendamine, mis on pärast 2015. aasta rahulepete allkirjastamisest paigal tammunud.

Nii Venemaa kui Saksamaa alustasid hiljuti massilist vaktsineerimist, et ohjeldada koroonaviiruse levikut ka vältida üleriigiliste sulgemismeetmete taaskehtestamist.

Sputniku välja töötanud riikliku uurimiskeskuse Gamaleja direktori Aleksandr Gintsburgi sõnul on praeguseks Venemaal vaktsineeritud üle miljoni inimese.

Venemaa on tarninud oma vaktsiini ka Valgevenesse, Serbiuasse ja Argentinasse ning teatanud ka 2,6 miljoni doosi saatmisest Boliiviasse, kuid on tunnistanud raskusi tootmisvõimsusega.

Mõlemad vaktsiinid, nii AstraZeneca AZD1222 kui Sputnik V on loodud adenoviiruse vektorite alusel, kuid on ebaselge, millal need testid läbi viiakse.