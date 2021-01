Ametisseastuv USA kaitseminister lubas tegeleda äärmuslastega sõjaväes

«Tegevus, mida me oleme hiljuti näinud potentsiaalse rassistliku või äärmusliku käitumisena meie ridades, on minu hinnangul absoluutselt vastuvõetamatu,» ütles endine kindral, kellest saab Pentagoni esimene afroameeriklasest juht.

Austin lubas ametissastumisega seotud kuulamisel puhastada «meie read rassistidest ja äärmuslastest, ning luua õhkkond, kus igaühel, kes on sobiv ja tahab, on võimalus teenida seda riiki väärikalt».

«Kaitseministeeriumi töö on hoida Ameerika meie vaenlaste eest turvalisena. Kuid me ei saa seda teha, kui mõned meie vaenlased on meie enda ridades,» ütles Austin, kelle ametisseastumisele peab andma heakskiidu senat.