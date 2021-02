Zelenskõi: Ukraina NATOsse pääsemine on Euroopa julgeoleku võtmeküsimus

«President Biden ütles, et ta muretseb praegu ja muretseb edaspidigi Euroopa julgeoleku pärast ning töötab selle nimel,» sõnas Zelenskõi usutluses USA väljaandele Axios, mis kanti üle HBO kanalil.

«Meie jaoks on see tähtis, sest Euroopa julgeolek, see tähendab meid. Ida-Ukrainas jätkub sõda, jätkub Venemaa agressioon ja Krimmi anneksioon. Seepärast tahaksin, et USA ja sealhulgas president Biden, kes tunneb Ukrainat hästi, aitaks meid sellest tõeliselt traagilisest olukorrast välja.»

President märkis, et Ukraina on USA-le tänulik kõige eest, mida see juba teinud on, kuid teda vaevab küsimus, miks jäi Ukraina NATOsse kuulumise küsimus lahendamata.

«See on üks tähtsamaid julgeoleku küsimusi, millest president Biden räägib. Sel juhul on mul väga lihtne küsimus: härra president, miks me ei ole siiamaani NATOs?» sõnas Zelenskõi, väljendades veendumust, et kui Ukraina oleks NATO liige, saaks Ida-Ukraina, Donbass maha rahustatud.