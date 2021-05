Austraalia kohus vaatab vastuolulise Indiast naasmise keelu üle

Peaminister Scott Morrison keelas sel nädalal reisimise Indiast, kus on viimasel ajal registreeritud sadu tuhandeid uusi koroonaviiruse nakkusjuhte päevas.

Indiast naasevad Austraalia kodanikud on meetme järgi silmitsi vangla ja kopsaka rahatrahviga.

Meede on põhjustanud laialdast pahameelt ja ka Morrisoni enda liitlased on kirjeldanud seda rassistlikuna ning öelnud, et seeläbi jäetakse lõksu haavatavad austraallased.