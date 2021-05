KOMMENTAAR ⟩ Briti tööparteil seisab ees põhjalik eneseotsing, kuid ka konservatiivide tulevik on raske

Valimiste suurvõitjaks on konservatiivid. Kõige suurema võidu saavutasid nad just Hartlepoolis, sest esimest korda ajaloos valis see Põhja-Inglismaa valimisringkond konservatiivist parlamendisaadiku. Trendile kohaselt võitsid toorid pikaajalise traditsiooniga tööpartei piirkonnas.