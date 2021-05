EL kutsus üles vägivalla viivitamatule peatamisele Lähis-Idas

«EL on hämmingus ja vapustatud tsiviilisikute surmade ja vigastuste, sealhulgas laste, suure hulga pärast,» ütles Borrell ametlikus avalduses.

«Lubamatu rakettide tulistamise Hamasi ja teiste relvarühmituste poolt Iisraeli tsiviilisikute pihta on vastuvõetamatu. Iisraelil on õigustatud vajadus kaitsta oma kodanikke,» jätkas Borrell.

Iisraeli on alates vaenutegevuse algusest Gaza sektorist tulistatud umbes 1500 raketti, teatas neljapäeval juudiriigi armee.

Iisraeli armee teatas kolmapäeva varahommikul, et alates esmaspäeva õhtust on Gazast välja lastud 1000 raketti, kuid neljapäeva varahommikuks oli see arv tõusnud 500 võrra.