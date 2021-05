Iisrael hävitas Gazas 13-korruselise meediakontoritega büroohoone

Al-Jazeera edastatud videoklipis on näha, kuidas hoone õhurünnaku tagajärjel täielikult kokku variseb, paisates õhku rusude ja tolmu pilve.

Jala Toweri omanik Jawad Mehdi ütles, et Iisraeli luureohvitser hoiatas teda, et inimeste evakueerimiseks hoonest on ainult tund.