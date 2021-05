VIDEOD ⟩ Ida-Austraalia majapidamistes võimutsevad miljonid hiired

«See on lihtsalt pidev. Ma kirjeldaks seda kui vigastust, mille puhul oled pidevalt valudes. Lõpuks hakkab see mõjutama vaimset tervist,» kirjeldas The Guardianile Uus-Lõuna-Walesi keskosas asuva Trundle’i väikelinna koolidirektor John Southon.

Tema sõnul pole seesugust hiirte pealetungi võimalik mõista, kui seda pole ise kogetud: «Keegi ei mõista seda tõeliselt teravat lõhna. Asjaolu, et su mööbel pistetakse nahka, on lihtsalt kohutav. Hiired on söönud ära kogu meie õhukonditsioneeri süsteemi isolatsiooni. Nad on söönud ära juhtmed kooli katusel.»