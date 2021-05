Urmas Paet: see on Valgevene praeguse režiimi pale

Tema sõnul on aset leidnud juhtum uus tase Valgevene riigi poolt läbi viidud terrorismiakti osas. «See on Valgevene praeguse režiimi pale,» ütles Paet.

«Tegemist on ränga teoga, millele peab järgnema kiire reaktsioon ja karistus rahvusvaheliselt kogukonnalt. On selge, et sellise operatsiooni korraldamise taga on diktaator Lukašenko, kuid kümned konkreetsed isikud viisid selle läbi. Need tegelased tuleb rahvusvahelise kohtu alla anda, arvestades, et kaaperdati reisilennuk, seati ohtu kümned inimelud ning rööviti pardalt üks reisija.»