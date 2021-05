Ühtse Venemaa poliitik Vjatšeslav Lõssakov nimetas aktivisti vahistamist hästi õnnestunud erioperatsiooniks ja Kremli-meelse uudistekanali RT peatoimetaja Margarita Simonjan rõhutas sotsiaalmeedias, et Valgevene president Aljaksandr Lukašenka lahendas olukorra hiilgavalt. «Ma poleks kunagi arvanud, et ma kadestan Valgevenet, kuid nüüd on see hetk kätte jõudnud,» kirjutas Simonjan Twitteris.