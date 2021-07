Putin: Ukraina saab olla suveräänne ainult läbi Venemaa

«Venemaa on avatud dialoogile Ukrainaga ja valmis arutama kõige keerulisemaid küsimusi. Aga oluline on aru saada, kas see partner seisab oma riiklike huvide eest ega teeni kellegi teise omi tööriistana kellegi teise käes, et meie vastu võidelda,» väitis Putin artiklis pealkirjaga «Venelaste ja ukrainlaste ajalooline ühtsus», mis avaldati Kremli veebilehel.