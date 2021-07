Leedu-Valgevene piiritõkke ehitus takerdus okastraadi nappuse tõttu

Leedu kaitseminister Arvydas Anušauskas kirjutas reedel Facebookis, et praeguseks on armee varustusest kasutatud ära 4,5 kilomeetri ulatuses Concertina okastraati ning et täiendavaid varusid oodatakse teistelt riikidelt.

«Concertina paigaldamiseks on meil eelkõige tarvis seda omada. Selles on küsimus. Me otsime seda nüüd erinevates riikides, kes võiksid seda müügiks pakkuda. Seda Leedus ei toodeta, see tähendab, et seda ei saa Leedus sellise diameetri ulatuses toota. Lähim riik on Poola, kuid Poola on ise tellinud tootmist enda piiri jaoks,» ütles Abramavičius.