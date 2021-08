Mehhiko president Andrés Manuel López Obrador on mitu korda avalikult öelnud, et Hispaania peaks vabandama kunagiste tegude eest põlisrahvaste vastu. «Me ei ole seda teemat unustanud ning usume siiani, et nad peaksid paluma sissetungi eest vabandust,» sõnas Obrador 2019. aasta oktoobris. Hispaania on jätnud Mehhiko presidendi päringule seni vastamata.