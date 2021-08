ÜLEVAADE ⟩ Spionaažikahtlustusega briti kodus ilutsesid Vene lipud

Kui Saksa meedia hoidis spionaažis kahtlustatava mehe täisnime vastavalt nende andmekaitsereeglitele salastatuna, siis Briti ajalehtede teatel on tegu 57-aastase David Smithiga. Ta töötas turvamehena Ühendkuningriigi saatkonnas Berliinis ja tal ei olnud salastatud infole ligi pääsemise luba.

Smithi kahtlustati Venemaale info müümises vähemalt möödunud aasta novembrist. Smithi kinnipidamisele eelnes mitu kuud Saksa ja Briti julgeolekuteenistuste koostööd mehe jälgimisel. Arvatakse, et ta müüs infot, mis puudutas terrorismivastaseid operatsioone. Ajaleht The Times pidas võimalikuks, et tema kaudu söödeti idanaabrile ette ka valeinfot.